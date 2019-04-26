В Челябинской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»

С 25 апреля и до Дня Победы в Челябинской области проходит ставшая уже традиционной акция «Георгиевская ленточка». Активисты в форме движения «Волонтеров Победы» (яркой голубовато-белой форме) будут раздавать южноуральцам символ воинской доблести и славы.

Как сообщает минобрнауки региона, волонтеры вместе с лентой выдадут инструкцию, как ее правильно прикреплять. А на обороте листовки можно будет прочесть историю появления и значение традиции.

Вчера Георгиевские ленточки вручали в Челябинске, Озерске, Метлино, Новогорном, Чебаркуле, Магнитогорске.

Сегодня волонтеры работают в Аргаяше. Первого мая ленточки смогут получить жители села Агаповка и поселка Буранный, 6 мая - в Миассе, 8 мая – в Троицке.