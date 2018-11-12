В Челябинской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью». Южноуральцы могут сообщить полицейским о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков.

На территории Южного Урала с 12 по 23 ноября 2018 года полицейские проведут общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью».

«Традиционно мероприятие проводится полицией совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании. Акция проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц», - сообщили в региональном полицейском главке.

Южноуральцы могут оставить свои сообщения о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефонам дежурных частей территориальных органов МВД России Челябинской области или по телефону «02» либо обратиться в ближайший отдел полиции.