В Челябинской области стартовала весенняя призывная кампания

В Челябинской области сегодня, первого апреля, стартовала весенняя призывная кампания. На местах начали работу территориальные призывные комиссии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в военкомате региона, в период с 1 апреля до 15 июля этого года Челябинская область должна отправить на армейскую службу более трех с половиной тысяч ребят в возрасте от 18 до 27 лет. Государственное задание на весну-лето 2019 года выросло по сравнению с заданием на осень-зиму 2018-го на 4,6 процента.

Большую часть южноуральцев в этом призыве ждет служба в сухопутных войсках Российской Федерации. Первые отправки начнутся по традиции не раньше конца апреля – после того, как начнет работу администрация областного сборного пункта «Челябинск-Южный» под Копейском.

С прошлой, осенней, призывной кампанией Челябинская область справилась на сто процентов. В части и подразделения различных родов войск Российской Федерации было направлено почти три с половиной тысячи человек. Большую часть ребят благословили на службу в сухопутных войсках. Последняя отправка осенней кампании состоялась 25 декабря. Официально осенний призыв в нашей стране закончился 31 декабря.

Легкой прошлая кампания не была. Однако военкоматы региона с поставленными задачами справились. Кто-то лучше, кто-хуже.

Осенняя кампания 2018 года показала, что здоровье южноуральцев призывного возраста стало крепнуть. Так, годными к военной службе (категории А и Б) оказались 71,9 процента ребят, прошедших медицинские комиссии.