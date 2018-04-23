В Челябинской области стартовало профилактическое мероприятие «Ваш участковый». За время проведения мероприятия участковые уполномоченные полиции встретятся с представителями организаций и предприятий, проверят владельцев оружия.

На территории Челябинской области 23 апреля стартовало профилактическое мероприятие «Ваш участковый», целью которого является доведение до населения информации о проводимой работе участковых уполномоченных полиции на вверенных административных участках.

«В местах с массовым пребыванием граждан, а также в средствах массовой информации и интернет сайтах администраций районов и городов, территориальных органов внутренних дел размещена информация об участковых уполномоченных полиции, осуществляющих прием граждан в участковых пунктах полиции. Участковые уполномоченные полиции проведут отчеты перед населением, где с участием представителей органов местного самоуправления, жилищных управляющих компаний, общественных объединений правоохранительной направленности будут рассмотрены актуальные вопросы в сфере охраны общественного порядка», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Информация о времени и месте проведения отчетов перед населением размещена на интернет сайтах органов внутренних дел, администраций районов и городов, а также в общественных местах.

Кроме того, за время проведения мероприятия участковые уполномоченные полиции встретятся с представителями организаций и предприятий, проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел.

Напоминаем, что в городе Челябинске участковые уполномоченные полиции осуществляют прием на участковых пунктах по понедельникам и средам с 18 до 20 часов, а также в субботу с 12 до 14 часов.

Ознакомиться с работой участковых уполномоченных полиции можно, воспользовавшись Онлайн-сервисом «Ваш участковый».