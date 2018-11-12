В Челябинской области стартует проект по определению названия южноуральскому аэропорту

В понедельник, 12 ноября, утвержден шорт-лист конкурса по присвоению аэропортам имен великих людей. Экспертный совет проекта «Великие имена России», в рамках которого проводится конкурс по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны, утвердил список имен-финалистов для общенационального голосования. Старт голосованию будет объявлен на специальной пресс-конференции.

«На заседании экспертного совета в ОП РФ был сформирован финальный список имен-финалистов, которые войдут в шорт-лист общенационального голосования по проекту «Великие имена России», стартующего 12 ноября», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Общественной палаты России.

Имена-финалисты конкурса определены по результатам социологических опросов жителей регионов, участвующих в проекте. Опросы провели специалисты ВЦИОМ на минувшей неделе.

Соответствующий доклад был представлен участникам заседания. Респондентам предлагалось выбрать из списка кандидатов три варианта, наиболее подходящих для присвоения аэропорту в регионе их проживания. Ранее эти списки были сформированы общественными палатами субъектов РФ, а также путем онлайн-выдвижения пользователями интернета.

По условиям конкурса шорт-лист должен включать тройки имен-финалистов по каждому из 47 аэропортов. По девяти аэропортам экспертному совету было рекомендовано утвердить четверки, так как претенденты, занявшие 3-е и 4-е места, набрали одинаковое число голосов.

На Южном Урале аэропорт в Баландино тоже решено переименовать. Сбор предложений Общественная палата Челябинской области, присоединившись к проекту «Великие имена России», начала еще 10 октября и завершила 15-го. За это время поступило около трехсот писем и было предложено 93 кандидатуры, среди которых нередко встречались имена Игорь Курчатов, Петр Сумин, Лидия Скобликова. На сегодняшний день проголосовало огромное количество южноуральсцев. В последнее время, по словам экспертов, лидирует имя Игоря Курчатова.

Новое имя челябинского аэропорта будет официально объявлено пятого декабря. Его выберут из 10-ти вариантов, предложенных южноуральцами.