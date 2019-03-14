В Челябинской области свой первый «удар» оголодавшие клещи могут нанести по южанам

В Челябинской области не за горами новый клещевой сезон. Наступит ли он в начале, середине или в конце апреля, зависит от погоды. Свои первые «удары» клещи начнут наносить, когда растает снег.

Первыми жертвами нападений опасных членистоногих могут стать жители южных районов региона: Чесменского, Варненского, Брединского, Нагайбакского.

Как сообщила сегодня, 14 марта, на пресс-конференции в «Аргументах и фактах» заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина, на юге области снег растает раньше всего, именно там появятся первые проталины - клещи проснутся и начнут искать пищу.

Раньше в южных районах Челябинской области вообще не регистрировались пострадавшие от укусов членистоногих. Сейчас ситуация изменилась, однако южане пока еще не очень хорошо понимают, что находятся в большой опасности.

По-прежнему самое большое число нападений регистрируется в горно-лесной зоне региона, в том числе в Нязепетровске и Верхнем Уфалее.

Клещевой сезон 2018 года, начавшийся в первой декаде апреля (снег сошел рано) и завершившийся в первой декаде ноября, оказался относительно благополучным. Было зарегистрировано 78 случаев клещевого энцефалита (в одном случае болезнь привела к летальному исходу) и 97 - клещевого боррелиоза.

По словам Светланы Лучининой, в ушедшем году, согласно мониторингу специалистов Роспотребнадзора, численность клещей на Южном Урале была в два с половиной раза ниже, чем в предыдущие годы. Снега выпало мало, холода стояли сильные - членистоногие умирали или же - вследствие низких температур - погибал живущий в них вирус. Активно выезжать на природу южноуральцы начали лишь во второй половине мая - первые клещи, оголодавшие за время спячки, присасывались не к людям, а к животным.

Инфицированными в прошлом году оказались лишь 0,25 процента членистоногих, исследованных Роспотребнадзором, и всего 0,7 процента из числа тех, что приносили на исследование южноуральцы.

Низкий уровень заболеваемости клещевыми инфекциями в 2018-м году - это заслуга не только погоды, но и профилактических мер: 16 процентов укушенных жителей Челябинской области имели прививки. Дети, что пострадали от укусов, в 98-ми процентах экстренно получили иммуноглобулин.

«В 2018 году уровень заболеваемости детей оказался самым низким за все годы наблюдения. Заболели три ребенка в возрасте от десяти до 17-ти лет, которые не были привиты и не обратились за медицинской помощью. В двух случаях пострадавшие не заметили присасывания клещей, в третьем ребенок не обратился за помощью, потому что его родственники не придали значения случившемуся», - отметила Светлана Лучинина.

Что касается взрослых жителей Челябинской области, пострадавших от укусов, то привитыми оказались лишь девять процентов человек. Это очень низкий показатель. Защиту от заражения - с помощью иммуноглобулина - получили около 60-ти процентов южноуральцев старше 18-ти лет. От клещевого энцефалита скончался 75-летний мужчина. Он не был привит и не обратился за медицинской помощью