В Челябинской области так и не могут навести порядок с платной рыбалкой

В Челябинской области никак не могут помириться рыбаки-любители и рыбозаводчики. Одни требуют разрешить им бесплатно ловить аборигенную рыбу на зарыбляемых водоемах, вторые не идут на уступки, ссылаясь на браконьеров.

На незаконные действия нарушителей пожаловались южноуральские рыбоводные предприятия. Они направили на имя председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина обращение с разъяснением своей точки зрения на сложившуюся ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона, таким образом арендаторы водоёмов решили ответить рыбакам-любителям, требующим разрешить на зарыбляемых озерах бесплатный любительский лов аборигенной рыбы. В настоящий момент навстречу рыбакам пошел только один рыбовод - директор ООО «Кыштымское рыбоводное хозяйство» Александр Новиков. Остальные свой отказ пояснили опасением наплыва браконьеров. Они, по словам арендаторов, намеренно вылавливают вместо аборигенной рыбы объекты аквакультуры, являющиеся собственностью бизнесменов, засоряют воду и берега бытовым мусором, используют запрещенные сети.

«Общественная палата Челябинской области всегда выступает за формат переговоров. Необходим баланс, перекосов быть не может. Должны соблюдаться и права арендаторов, и права добросовестных рыбаков. Этой же позиции придерживается и врио губернатора Алексей Текслер, и региональное министерство сельского хозяйства. Нижнеобское территориальное управление Росрыбаловства также выразило готовность оказать поддержку в решении вопросов, которые не раз озвучивались на наших мероприятиях. Проблема уже сдвинулась с мертвой точки, необходимо садиться за стол переговоров», - считает главный общественник региона Олег Дубровин.

Напомним, в июне рыбаки-любители Челябинской области, недовольные взимаемой платой за ловлю рыбы на водоемах региона, записали видео-обращение о нарушениях своих прав на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Тогда просили остановить беспредел, который с попустительства министерства сельского хозяйства региона и Нижнеобского территориального управления Росрыболовства с октября 2018 года стал происходить на озерах Челябинской области».

Глава Челябинской Алексей Текслер также внимательно посмотрел это видео и затребовал информацию по этому вопросу, чтобы предложить конкретные пути решения проблемы рыбаков. Он потребовал внимательно разобраться, как арендаторами озёр исполняются договоры аренды, имеются ли основания их расторжения. Кроме того, глава региона распорядился провести ревизию нормативно-правовых актов и внести предложения по внесению изменений в законодательство с учётом мнения рыбаков-любителей. Кроме того, было поручено провести встречу со всеми арендаторами озёр с целью дальнейшего урегулирования вопроса.

В конце июня Общественная палата региона уже проводила круглый стол, посвященный решению проблем рыбаков –любителей. Тогда было принято решение о создании на площадке палаты специальной рабочей группы, которая займется решением всех озвученных вопросов, а также «горячей линии» по фактам нарушения законодательства на водоемах.

Телефон 8 (351) 737-16-57 будет работать в будни с 9.00 до 17.00. Все обращения будут передаваться в компетентные органы для оперативного реагирования.