В Челябинской области трех выпускников выгнали с ЕГЭ по математике

В Челябинской области завершился первый обязательный ЕГЭ. 13700 выпускников сдали единый государственный экзамен по математике.

ЕГЭ по математике базового уровня в этот день сдавали 5900 выпускников 11 классов, которым математика не требуется для поступления в вуз. Для получения аттестата им достаточно набрать три балла из пяти возможных.

На профильный экзамен пришли 7900 участников. Им требовалось выполнить 12 заданий. Минимальный порог – 27 баллов. Результаты данного экзамена засчитываются для получения аттестата и участвуют в конкурсе для поступления в вузы, имеющих в перечне вступительных испытаний учебный предмет «Математика».

Во всех аудиториях велось онлайн видеонаблюдение с целью обеспечения объективности и прозрачности результатов экзаменов.

«Благодаря работе онлайн-наблюдателей сегодня в Челябинской области были удалены с экзамена три участника ЕГЭ, попытавшиеся воспользоваться во время экзамена справочными материалами и мобильными телефонами. Результаты по математике для них аннулированы. Выпускникам будет предоставлена возможность повторно сдать экзамен по базовой математике в сентябре, чтобы они смогли получить аттестат. Я ещё раз напоминаю всем участникам, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Нарушители на экзаменах по выбору смогут повторно сдать ЕГЭ не ранее чем через год», – уточнил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Сегодня, 30 мая, девятиклассники сдают обществознание. Экзамен предстоит пройти 19 тысячам школьников. Этот предмет пользуется наибольшей популярностью у девятиклассников среди экзаменов по выбору. В этом году примерно 58% обучающихся 9-х классов Челябинской области выбрали естествознание для сдачи в форме ОГЭ. Это объясняется тем, что этот предмет является профильным для поступления на многие специальности и тем, что его проще сдать, чем любые другие предметы.