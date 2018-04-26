В Челябинской области установят 470 памятников участникам Великой Отечественной войны

В Челябинской области в этом году установят 470 памятников участникам Великой Отечественной войны. На эти цели из областного бюджета выделено более 7 миллионов рублей.

Изготовление и установка надгробных сооружений участникам Великой Отечественной войны носит заявительный характер и осуществляется в порядке очередности по дате подачи заявлений родственниками умерших ветеранов. Заявления принимаются в управлениях социальной защиты населения муниципалитетов.

«Великий подвиг совершили южноуральцы в годы Великой Отечественной войны. Важно быть внимательными к ветеранам, которых с каждым годом становится все меньше. И не менее важно, чтобы память об ушедших была увековечена, – подчеркнул губернатор Борис Дубровский. - Нам необходимо провести тщательную реконструкцию мемориалов и обелисков в каждом населенном пункте».

По поручению главы региона, территорию памятников облагородят и закрепят за трудовыми коллективами, школьниками, общественными объединениями.

Кроме того, во всех муниципалитетах Челябинской области сейчас идут работы по приведению в порядок парков, мемориальных комплексов и мест захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы.