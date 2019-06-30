В Челябинской области установят налоговые преференции для улучшения инвестклимата

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассмотрели проект закона «О применении на территории Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

Законопроект был разработан во исполнение пункта 8 перечня поручений президента РФ по итогам форума Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» от 23 февраля 2019 года и внесен главой региона.

Проект устанавливает налоговые преференции для резидентов промышленных кластеров, а также для улучшения инвестиционного климата в Челябинской области и совершенствования условий для реализации инвестиционных проектов.

На территории Челябинской области действует два промышленных кластера: Южно-Уральский приборостроительный кластер «ПЛАНАР» и Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, включенных в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров.

Проект закона предлагает предоставить возможность применения организациям, являющимся участниками промышленного кластера, инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет. Устанавливается размер ставки для определения предельной величины вычета – 8,5%, а также условия и порядок применения вычета.

Председатель комитета по экономической политике Константин Захаров подчеркнул, что суть законопроекта заключается в том, чтобы тем предприятиям, которые имеют достаточно высокую текущую прибыль, и тем, которые из этой прибыли производят инвестиции в свое предприятие, предоставить возможность вычесть часть расходов по налогам на прибыль, соразмерную со сделанными ими инвестициями.

«Мы решили принять законопроект в первом чтении, для того чтобы в ходе рабочих групп и комитетов внести в него поправки», – отметил Константин Захаров. По его мнению, этот закон не просто предоставляет льготы предприятиям, но и стимулирует предприятия работать с прибылью и честно, а не через мнимые затраты получать эту льготу. «В будущем, когда предприятия выработают эту льготу, они будут честно платить налог в большем объеме, чем это происходит сейчас», - подчеркнул Захаров.

Депутат считает, что в долгосрочной перспективе этот закон будет полезен очень многим предприятиям и приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет в части налога на прибыль.

Планируется, что закон будет действовать до 2022 года «Но я думаю, что действие закона будет продлено, потому что как инструмент он эффективен и полезен», - высказал свою точку зрения вице-спикер.

В нынешнем варианте проекта закона предлагается предоставлять льготу участникам промышленных кластеров. «Мне видится это ограничение нецелесообразным, потому что те участники кластеров, которые получают преимущество перед аналогичными предприятиями, имеющими те же коды производственной деятельности, что и участники кластеров, не имеющими доступ к этим льготам, нарушают в некотором смысле конкуренцию, - отметил Константин Захаров. - Сами участники кластеров работают на соглашениях, которые предполагают взаимодействие внутри региональной территории, что ограничивает их возможность выбора поставщиков за пределами региона».

Законопроект был принят в первом чтении. Вполне вероятно, что ко второму чтению будет внесено предложение по расширению расширение перечня участников.