В Челябинской области утвержден прожиточный минимум пенсионера на 2019 год

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили размер прожиточного минимума пенсионера региона на 2019 год. Этот показатель устанавливается в регионе для определения социальных доплат к пенсии неработающего пенсионера.

Соответствующее решение принято 25 октября на очередном заседании регионального парламента.

В 2019 году прожиточный минимум пенсионера Челябинской области прогнозируется в размере 8 тысяч 691 рубль. По сравнению с предыдущим показателем размер ПМ вырос на 105 рублей, годом ранее – всего на 63 рубля. В 2018 году был установлен на уровне 8 тысяч 586 рублей, в 2017 году - 8 тысяч 523 рубля, в 2016 году - 8 тысяч 499 рублей.

В 2019 году стоимость продуктовой корзины южноуральского пенсионера (в общем размере ПМ) оценена в 3 тысячи 765 рублей. Депутат Ольга Мухометьярова поинтересовалась у своих коллег, как можно пожилому человеку выжить на такие деньги? Парламентарий предложила минэкономразвития и минфину провести эксперимент, попробовав самим целый месяц питаться только на эту сумму. Правда, никто ее не поддержал.

А спикер Владимир Мякуш призвал вместо разговоров перейти к действиям. Например, фракция «Справедливая Россия» (Ольга Мухометьярова является членом этой партии) в Госдуме может выйти с законодательной инициативой о пересмотре методики начисления прожиточного минимума. «Надо вопрос решать конкретно, а не просто высказывать недовольство», - напомнил глава регионального парламента.

Таким образом, с первого января 2019 года неработающие пенсионеры области, у которых общая сумма материального обеспечения будет ниже установленного размера, будут получать социальную доплату к пенсии до утвержденной суммы.

Социальная доплата пенсионерам Челябинской области будет выплачиваться за счет средств федерального бюджета, так как размер установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера меньше аналогичного среднероссийского показателя – 8 тысяч 846 рублей.

На сегодня в Челябинской области проживает 1 миллион 62,6 тысячи пенсионеров. Из них 106,2 тысячи человек имеют право на федеральные доплаты. Средний размер доплаты составляет 1 тысячу 989,12 рублей. Ежемесячно область получает из федерального бюджета 211,2 миллиона рублей на выплату доплат, в год получается почти 2,5 миллиарда рублей.