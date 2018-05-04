В Челябинской области возводят «Стены Памяти»

В преддверии Дня Победы в Челябинской области начали монтаж народного фото-мемориала - «Стены Памяти». В этом году масштабную социально-патриотическую акцию «Помни меня» поддержали четыре города: Озёрск, Южноуральск, Магнитогорск, Каменск-Уральский.

Для создания архитектурной композиции жители этих муниципалитетов предоставили несколько десятков тысяч фотографий близких, тех, кто внёс свой вклад в Великую Победу, но не дожил до наших дней. На каждой конструкции будет размещено по 180 портретов, общая протяженность мемориала составит около километра.

Торжественное открытие Стены Памяти состоится в праздничные выходные. В назначенное время прозвучит трогательный радиоспектакль, современники зажгут свечи, чтобы в свете живого огня рассмотреть лица участников Великой Отечественной войны и почтить их светлую память. Кульминацией акции станут выпущенные в небо белые шары как символ всех невинных жертв той страшной войны.

Напомним, акция «Помни меня», организатором которой традиционно выступила компания «Интерсвязь» при поддержке администраций муниципалитетов, проходила в несколько этапов. Сначала в школах состоялись «Уроки памяти». Ученики получили письма военного времени – с личным обращением от предка. Послания выполнены в виде треугольников, которые были долгожданной весточкой в каждой без исключения семье того времени. Во время уроков школьники не только узнали историю этих писем и научились правильно их сворачивать, но и получили приглашение поучаствовать в проекте – найти фотографию своего пра- или даже прапрадеда, погибшего на фронте или в тылу, узнать у родных историю своего героя и рассказать её одноклассникам.

Одновременно с этим стартовал сбор фотографий для сайта проекта. Любой человек мог самостоятельно перевести фотографию героя в цифровой формат или принести её в пункты сканирования, открывшиеся в центрах обслуживания абонентов компании «Интерсвязь». После этого фотографии прошли модерацию и были отданы на печать, с тем, чтобы в преддверии Дня Победы разместиться на Стенах Памяти.

Добавим, что в Челябинске Стена Памяти будет установлена в 2020 году – в 75-ю годовщину Великой Победы. В настоящее время на сайте проекта «Помни меня» размещены фотографии около 200 тысяч южноуральцев – героев Войны.