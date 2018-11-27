В Челябинской области вторник оказался щедрым на кровь

В Челябинской области доноры сдали 94 литра крови в ходе «Щедрого вторника». Акция, прошедшая сегодня, 27 ноября, в областной станции переливания крови была посвящена Всемирному дню благотворительности.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, к «Щедрому вторнику» присоединились 209 доноров Златоуста, Миасса, Магнитогорска, Сатки, Челябинска, Южноуральска и Аргаяшского района. По словам врачей, донорская кровь поможет 66-ти пациентам медицинских организаций Южного Урала.

Международная благотворительная акция «Щедрый вторник» с 2012 года проходит в последний вторник ноября во многих странах - люди делают добрые дела и рассказывают об этом. Форматы участия могут быть самыми разными – от волонтерской деятельности и сбора гуманитарной помощи до участия в донорском движении.

«Мы говорим спасибо нашим донорам за то, что они безвозмездно делятся своей кровью. А также выражаем благодарность постоянными участниками донорского движения, помогающим в организации донорских акций и торжественных мероприятий. Среди них волонтерские добровольные объединения Челябинского базового медицинского колледжа и Магнитогорска, коллективы Челябинского регионального отделения «Союз машиностроителей России» и многие другие», - рассказала главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области Наталья Кисняшкина.