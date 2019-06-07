В Челябинской области выбрали лучшую бригаду скорой помощи. Первое место завоевала команда станции СМП из Сатки, второе место заняли челябинские медики. Третье место заработали их коллеги из Озерска.

Победители получили почетные грамоты и памятны призы от Златоустовского оружейного завода, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Конкурс профессионального мастерства среди медицинских работников состоялся сегодня, седьмого июня, в Златоусте. За победу в нем боролись 11 команд из Коркино, Карталов, Челябинска, Копейска, Озерска, Магнитогорска, Миасса, Сатки, Златоуста, Красноармейского района, а также бригада из частного медцентра.

Конкурс проходил в четыре этапа. Теоретический предполагал прохождение теста на знание основ реанимации. На втором этапе участники соревновались в сердечно-легочной реанимации. На третьем - демонстрировали, насколько хорошо они умеют эвакуировать пострадавших от падения с высоты. На четвертом этапе состязаний были искусственно воссозданы условия пожара, задачей участников стала «сортировка» пациентов и своевременное оказание медицинской помощи каждому.

«Этот конкурс - не просто соревнование, но еще и возможность в очередной раз повторить основы нашей профессиональной деятельности и выявить возможные недочеты для улучшения качества оказания экстренной медицинской помощи во всей области. Участники прошли теоретическое и практическое тестирование, в дальнейшем они будут знать, на что обратить внимание и что откорректировать в своей профессиональной деятельности», - отметил главный специалист по скорой медицинской помощи минздрава Челябинской области Александр Васильев.

Фото минздрава Челябинской области