В Челябинской области за три месяца умерло 65 детей в возрасте до одного года

В Челябинской области за первый квартал 2018-го года умерло, согласно данным статистики, 65 детей в возрасте до одного года. За январь, февраль и март 2017-го в регионе зарегистрировано 62 младенческие смерти.

Как сообщает Челябинскстат, за три месяца нынешнего года в области родилось девять тысяч 360 детей (в 2017-м – десять тысяч 94 малыша, то есть на 734 ребенка больше).

Умерло в первом квартале 2018-го, согласно данным статистики, 11 тысяч 820 человек (в 2017-м – на 440 южноуральцев больше: 12 тысяч 260).

Таким образом, показатель естественной убыли населения в первом квартале текущего года – две тысячи 460 человек (в 2017-м – две тысячи 166).

По данным Челябинскстата, за три месяца 2018-го в Челябинской области сочеталась браком три тысячи 761 пара. За аналогичный период прошлого года – четыре тысячи 241 жених и невеста стали законными мужем и женой.

Разводов в первом квартале нынешнего года несколько больше, чем свадеб: 3874. В прошлом году за январь, февраль и март расторгли брак три тысячи 812 пар, то есть в первом квартале 2017-го южноуральцы женились чаще, чем разводились. В этом году картина иная.