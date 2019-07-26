В Челябинской области захоронили останки красноармейца Николая Чистова

В Челябинской области торжественно захоронили останки красноармейца Николая Чистова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Останки бойца нашли добровольцы во время всероссийской «Вахты памяти-2019» в Ленинградской области, сообщает минобрнауки.

По решению родственников солдата захоронение состоялось на его малой родине - в деревне Сарафаново Чебаркульского района.

На церемонии присутствовали заместитель районного главы Сергей Степаненко, член Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Скорнякова и представители поисковых отрядов из десяти муниципалитетов Челябинской области.

«Нам сообщили из сельского совета, что поисковики из Санкт-Петербурга нашли останки нашего земляка - Николая Чистова. Я не могла поверить, что спустя столько времени мой прадедушка вернется домой. Непередаваемые чувства радости, смятения и скорби», - поделилась правнучка погибшего бойца Наталья Уразаева.

Николай Чистов родился в 1905 году в деревне Сарафаново. Был призван на фронт 28 июня 1941 года Миасским военным комиссариатом Челябинской области.

Останки красноармейца были найдены 7 июля 2019 года на территории Кировского района Ленинградской области. Поиском занимались участники отряда «Доброволец - Политех».

2020-й год был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.