В Челябинской области закроют интернат, где насиловали детей, но не по этой причине

В Красноармейском районе Челябинской области закроют школу-интернат, где расследуется уголовное дело по факту изнасилования семи воспитанников. Но причиной закрытия стал не данный инцидент, а чрезвычайная ситуация, объявленная в районе 29 марта в связи с введением режима ограничения подачи воды.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве социальных отношений Челябинской области, решение о закрытии учреждения согласовано первым заместителем губернатора Челябинской области Евгением Рединым. Такие меры потребовались, поскольку устранение аварии потребует длительного времени. Дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и, преимущественно, в территории, откуда прибыл ребенок. Увольнение сотрудников будет проведено с соблюдением всех необходимых процедур согласно Трудовому законодательству.

Между тем, 13 апреля в региональном Минсоце проводились следственные действия по уголовному делу об изнасиловании детей в данном интернате, были проведены обыски. Данную информацию агентству подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщало агентство, по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении семи воспитанников коррекционной школы-интерната в Челябинской области было возбуждено уголовное дело. В отношении 51-летнего предпринимателя «дяди Сережи» возбуждено уголовное дело по пункту «Б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Кроме того, первоначально были отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, которые подозревались в причастности к совершению преступления. На сегодня процессуальный статус педагогов – свидетели. В СКР заявляли, что на сегодня у следствия нет оснований для отстранения их от занимаемых должностей, и педагоги вернулись к работе.