В Челябинской области запущены садовые маршруты

Первого мая начали свою работу 22 межмуниципальных сезонных (садовых) маршрута в Челябинской области. Из них 15 следуют из областного центра к садовым товариществам в пригород Челябинска, пять из Магнитогорска, один из Златоуста и один из Коркино.

Стоимость проезда составляент 2 рубля 33 копейки за 1 километр. Пенсионерам-садоводам предоставляется 50-процентная скидка по оплате проезда на автобусе.

На сезонные городские маршруты распространяются все виды проездных, действующие сегодня и на регулярных маршрутах. Льготные категории граждан – социальная карта, транспортная карта школьника, транспортная карта студента. Стоимость билета за наличный расчёт составит 23 рубля, при оплате проезда транспортной карте – от 20,7 до 23 рублей (в зависимости от суммы пополнения). Есть возможность для приобретения единого пересадочного билета на 60 и 90 минут.

Для проезда с собой необходимо иметь пенсионное свидетельство (или справку из пенсионного фонда) и справку из СНТ, подтверждающую членство в садовом товариществе.

На садовых маршрутах будут в основном работать автобусы большого класса (длиной более 10 метров). Использование автобусов малого класса (до 7,5 метров) допускается лишь на тех маршрутах, где очень низкий пассажиропоток, подчеркнула в миндортрансе региона.

Список садовых маршрутов в Челябинске:

ООО "ОГТ"

№ 16с «ЧМК – ЧВВАИШ – Шершни» (без заезда в Челябэнерго);

№ 25с «Чичерина – Теплотехнический институт – сад Ферросад»;

№ 36с «ЧМК – Политехникум – сад Металлист»;

№ 37с «Железнодорожный вокзал – сад Жилищник»;

№ 48с «Комсомольский проспект – сад Искра»;

№ 57с «Чичерина – Мамина – станция Межозёрная»;

№ 58с «Чистопольская – сад Трубопрокатчик–3»;

№ 67с «Автобусный парк – Областная больница – сад Мичуринец»;

№ 70с «Чистопольская – сад Трубопрокатчик 2»;

№ 77с «ЧМК – Чичерина – сад «Вишнёвый»;

№ 82с «Чистопольская – сад «Станкостроитель 2»;

№ 85с «Железнодорожный вокзал – сад «Кристалл» ;

№ 93с «ЧМК – ДК Строителей – Сад Авиатор 2».

ООО "Второй автобусный парк"

№ 102с ДК Строителей – База отдыха Автобусник»

№ 103с «Теплотехнический институт – Сад Лесная поляна»

№ 105с «ДК Строителей – Сад Узункуль»

№ 106с «Стадион Мечел – Сад Тимер»

№ 107с «Чичерина – Сад Кировский»

№ 110с «Чичерина – Сад Мысы» (через Шершни)

№ 112с Железнодорожный вокзал - Областная больница – Сад Глинка - Сад Кузнец 3»

№ 117с «Чичерина – Тракторосад–5» (Малышево)

№ 119с «Теплотехнический институт – Сад Теплостроевец»

№ 120с «Чичерина – Сад Курчатовец»

№ 121с «Областная больница – Сад Заречный»

№ 128с «Чичерина – Сад Кировский–2»

№ 131с «Областная больница – Сад Курчатовец»

№ 170с «Комсомольский проспект – Сад Электровозник»

№ 198с «Чистопольская – Сад Курочкино»

В схемы движения маршрутов №№ 25с, 36с, 57с, 67с, 77с, 93с для удобства пассажиров были внесены изменения, которые позволят не совершать лишних пересадок.

Маршруты № 25с, № 57с, № 77с будут в обязательном порядке совершать посадку пассажиров на разворотной площадке «улица Чичерина», откуда традиционно осуществляется отправление сезонных маршрутов.

Кроме того, часть регулярных автобусных маршрутов перейдет на летнее расписание:

№ 4 «Мамина – ЮУрГУ»

№ 23 «Автобусный парк – областная больница – кольцо Мебельного поселка»

№ 28 «Областная больница – Харлова»

№ 64 «Автобусный парк – Ж.д. вокзал»

№ 66 «Училище - ст. Шершни»

№ 83 «Старокамышинск – ЮУрГУ»

Уточнить информацию пассажиры также могут в диспетчерской ООО «ОГТ» по телефону 778-62-34. Кроме того, вопросы по работе садовых пригородных маршрутов челябинцы могут задать по телефону горячей линии 750-07-37.