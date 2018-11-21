В Челябинской публичке пройдет встреча с испытателем космического корабля

В пятницу, 23 ноября, в публичной библиотеке впервые на Южном Урале пройдут Гудилинские общественные слушания. Челябинское отделение межрегиональной общественной организации в сфере изучения и популяризации космонавтики «Русское Космическое Общество», Дворец пионеров и школьников имени Надежды Крупской и челябинская областная универсальная научная библиотека выступили организаторами мероприятия.

Космические слушания буду посвящены 30-летию юбилею запуска многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Также уроженцу Южного Урала и руководителю подготовки и пуска ракеты-носителя «Энергия» Владимиру Гудилину в эти дни исполнилось бы 80 лет.

Главные темы для обсуждения будут следующими – история создания многоразовой космической системы «Энергия-Буран», деятельность межрегиональной общественной организации «Русское космическое общество». О Владимире Гудилине на встрече с челябинцами расскажут сотрудники библиотеки, раскроют интересный факты из его биографии.

Кстати, как стало известно информационному агентству «Урал-пресс-информ», в южноуральском селе Тюбук будет установлен памятник Владимиру Гудилину и разбит красивейший сквер в его честь. Те люди, кто помнит о нем, собираются создать авиационно-космический музей-комплекс в Каслинском районе Челябинской области.

Специальный гость мероприятия – Герой России, летчик-испытатель орбитального корабля «Буран» Магомед Толбоев. Генерал-майор Толбоев считается одним из основателей авиационно-космических салонов МАКС в России. Также на мероприятиях будут присутствовать представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители образовательных учреждений, некоммерческих организаций, члены ветеранских организаций, члены общественных и добровольческих объединений, члены общественных палат, учёные и эксперты, студенты и школьники.

Первые в области Гудилинские общественные слушания состоятся в пятницу, в 14.00, в зале № 1 (3-й этаж) Публичной библиотеки. Вход свободный. Все справки по мероприятию можно получить по телефону +7 (351) 266-62-96.