В Челябинской публичной библиотеке пройдет встреча с журналистом, бывшем на объединение Германии

В Челябинской публичной библиотеке, благодаря Союзу журналистов Челябинской области, пройдет встреча с журналистом Валентином Запеваловым, который более 15-ти лет проработал в ФРГ. Сначала корреспондентом Гостелерадио, затем в «Литературной газете. Во времена постсоветского объединения Германии активно участвовал в работе неофициальных каналов связи «Горбачёв – Коль» и «Ельцин – Коль».

Когда-то Валентин Запевалов для своего знакомого подписал одну из своих книг. Подпись была таковой: «В жизни надо ставить, казалось бы, недостижимые цели… и достигать их». На встрече с челябинцами во вторник, 20 ноября, Валентин Васильевич расскажет о том, насколько это кредо находит подтверждение в реальности.

Также на встрече в Публичке состоится презентация книги автора «О немцах в шутку и всерьёз. Из блокнота боннского журналиста». Валентин Запевалов расскажет о том, что роднит российские политические партии с немецкими, о дружбе с Юлианом Семёновым, об объединении двух немецких государств, о судьбе современной журналистики.Поделится опытом работы в средствах массовой информации России и за рубежом.

Руководить мероприятием и прокладывать мост от писателя к южноуральскому читателю будет председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук. Всех желающих увидеть писателя, который видел самого Гельмута коля, приглашают на творческую встречу в зал №3 (3-й этаж) Публичной библиотеки в 14.00 20 ноября 2018 года.