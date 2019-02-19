В челябинскую глухую деревню проведут электричество через 105 лет

В челябинскую деревню Плотинку проведут электричество через 105 лет со дня ее зарождения.

Хотя российская деревня расположена всего в 50 километрах от Златоуста, но до сих пор народ в глубинке живет, как в начале прошлого века. При свечах, керосиновых лампах и электрогенераторах. Зажгутся лампы Ильича только к концу этого года.

Никто и никогда из чиновников администрации Златоустовского муниципального района не озадачивался над тем, почему местные жители живут без самого элементарного, общедоступного и основного блага цивилизации. Такое трудно представить, но в 21 веке там до сих пор пользуются керосиновыми лампами, готовят еду на печах и стирают белье руками. Старообрядчествои раскольничество здесь не причем.

Образовалась южноуральская деревня Плотинка в 1914 году, как раз в тот год, когда началась Первая мировая. Много мужиков тогда забрали на фронт. Некоторых из них селяне так больше и не увидели. Во время Великой Отечественной сюда приезжали обозы за продовольствием и новобранцами. Деревня все это время жила своей, обособленной жизнью.

Пять лет назад Плотинка отметила свой столетний юбилей. С момента образования, в советские годы, деревня разрослась до 300 дворов. Были тут свои школа, магазин, сельский клуб и даже фельдшерско-акушерский пункт. Была и работа на деревообрабатывающем комбинате. Дети ходили в школу, бабки судачили возле магазина, мужики валили лес. Но потом все куда-то исчезло.

«Раньше тут жило очень много люда. Кто скот держал, кто занимался охотой и рыбалкой, - подтверждают местные жители. – Контора тут раньше была – лесозаготовками мужики занимались. Было у нас и свое, местное электричество, даже столбы по деревне до сих пор стоят. От дизеля питалась вся Плотинка. Как развалилось хозяйство по лесозаготовкам, так и топливо для нашего дизельного агрегата перестали поставлять».

Смешно, но факт. В каждом доме, а живут на постоянной основе теперь здесь семей десять, установлены электрические счетчики. Однако, счетчики остановились много лет назад. А еще местные депутаты обещают каждый раз перед выборами дорогу построить для селян шикарную, да свет провести.

Как обычно, дальше обещаний дело не продвигается. Выборы проходят, а обещанные дорога с электричеством остаются лишь пустыми словами, да в памяти селян. Зато в каждом доме теперь есть свой компактный электрогенератор, который хозяева включают по своему усмотрению или при необходимости.

Не дошли до Плотинки и блага цивилизации в виде сотовой связи и интернета. Лет десять тому назад в деревне была рация, по которой можно было сообщить на «Большую землю» о заболевшем или пожаре. Но рация уже давно сломалась. В карманах деревенских жителей лежит по сотовому телефону, вот только дозвонится из города ни до кого невозможно.

«Вон на той горе ловит «Билайн», а если на ту гору подняться, то там - «Мегафон», - показывает рукой мужчина, приехавший в деревню лес валить. – Там же можно и Интернет поймать».

Жалко, очень жалко тех людей, что живут в деревне Плотинка. Однако, тянуть 20 километров линию электропередачи до глухой российской деревушки очень дорого, так говорил три года назад замначальника управления по ЖКХ администрации Златоуста Виктор Пфафенрот. И предлагал местным мужикам закупать электрогенераторы, устанавливать солнечные батареи и ветрогенераторы. Так сказать, идти по пути наименьшего сопротивления.

Но вот совсем недавно наступили многообещающие времена для жителей южноуральской глубинки. Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе филиала ОАО "МРСК Урала" – «Челябэнерго», работы по обеспечению электроснабжения поселка Плотинка Челябинской области Златоустовского городского округа начались в ноябре 2017 года. Работы ведутся в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», заключенного с одним из местных жителей поселка.

За это время будет выполнено строительство воздушной линии на шесть киловатт. Протяженность линии электропередачи около 21 километра. Подключатся сотрудники энергетической компании Южного Урала к воздушной линии электропередачи, проходящей через село Веселовка, что под Златоустом. А затем протянут ее до трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, которая будет установлена в поселке Плотинка.

На сегодняшний момент известно, что данная подстанция будет оборудована современными системами сбора и передачи данных, которые в режиме реального времени позволяют фиксировать информацию о потреблении электрической энергии, а также о возможных перерывах в электроснабжении. Мощности трансформаторной подстанции в селе Веселовка для электроснабжения поселка Плотинка достаточно.

Как говорят в руководстве энергетической компании, все работы по обеспечению многострадальной деревни Плотинка будут завершены к концу этого года. Возможно, новый 2020-й год жители российской глубинки встретят под бой курантов и речь Президента страны.