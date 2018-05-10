В ЧОКБ освоили оксфордскую технологию восстановления коленного сустава

Ортопеды Челябинской областной клинической больницы освоили оксфордскую технологию восстановления коленного сустава. С ее внедрением каждый десятый южноуралец, у которого есть проблемы с коленями не будет нуждаться в замене всего сустава. Мастер-класс врачам ЧОКБ провел доктор медицины из Оксфорда (Великобритания) Макс Гиббонс.

Как пояснили в ЧОКБ, суть такого вмешательства принципиально отличается от привычного протезирования. Для достижения положительного эффекта достаточно поменять только поврежденную часть суставного «механизма», которая доставляет неудобства вследствие изношенности, травмы или разрушена из-за болезни. Такая операция позволяет сохранить человеку работоспособные части колена: мениски, крестообразную связку и ускорить выздоровление.

«Со временем у такого пациента возникает эффект «забытого колена», когда прооперированная часть тела никак не проявляет себя и функционирует наравне со здоровой конечностью без боли, – подчеркнул Макс Гиббонс, доктор медицины, г. Оксфорд. – Я занимаюсь такими операциями с 1995 года и могу сказать, что в Англии примерно 40% пациентов проходят через такое восстановление».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, специалисты заверили, что еще до конца года такие операции могут стать рутинными. Правда, показаны они далеко не всем пациентам, а только тем, у кого сустав разрушен не полностью и работоспособность колена еще можно сохранить. Определить необходимость проведения именно такого вмешательства может только специалист.

«Эта операция не требует тиражирования, – заявил заведующий отделением травматологии ЧОКБ Леонид Полляк. – Сначала нужно отработать технологию, разработать маршрутизацию и уже тогда распространять методику дальше. Пока таких вмешательств требуется немного – около 10 процентов от общего числа обратившихся за помощью».