В декабре меняются сроки передачи показаний приборов учета в Челябинской области

Сроки приема контрольных показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии в домах жителей Челябинской области изменятся в декабре 2018 года. Об этом информируют южноуральцев энергетики «МРСК Урала».

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, квитанции за текущий месяц будут сформированы и доставлены потребителям в конце декабря.

Южноуральцы, передающие показания при оплате коммунальных услуг, должны успеть предоставить данные приборов учета по 14 декабря включительно.

Передать показания через сайт «МРСК Урала» или по телефону-автоответчику можно будет до 12 часов 17 декабря. Данные, переданные гражданами после указанных сроков, не будут приняты к расчету за декабрь 2018 года.

В компании уточнили, изменение сроков приема показаний связано с новогодними каникулами и действует только в декабре. С января 2019 года прием показаний будет осуществляться в обычном режиме.

Напомним, показания прибора учета можно передать при оплате электроэнергии: по системе «Город», в отделениях ПАО «Челиндбанк», ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России».

Показания принимают по телефону-автоответчику 8-800-1000-172 (нужно следовать указаниям автоинформатора).

Показания можно также передать через официальный сайт ОАО «МРСК Урала»: Главная страница/Клиентам/Энергосбытовая деятельность/Челябэнергосбыт/Передача показаний (укажите номер лицевого счёта в соответствующем поле, 10 знаков).