В День России 20 школьников Челябинской области получили паспорта из рук Алексея Текслера

Сегодня, 12 июня, в День России глава региона Алексей Текслер и начальник Управления по вопросам миграции МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова торжественно вручили паспорта 20 южноуральским школьникам.

Обычно паспорт выдают в МВД России, но тем, кто отличился в учёбе, спорте, творчестве или общественной жизни, предоставляется честь получить паспорт из рук губернатора в торжественной обстановке. Мероприятие прошло в рамках всероссийский акции "Мы - граждане России". Каждый год 5000 школьников со всей России понимают в ней участие.

Алексей Текслер поздравил обладателей паспортов с днем России и рассказал, что свой первый паспорт он получил в 16 лет в Челябинске:

-Я помню обстоятельства и человека, который мне его вручал, слова, которые он мне говорил. И я хотел бы, чтобы и для вас этот день был особенным днем в вашей жизни, и чтобы вы его обязательно запомнили. Я надеюсь, что атмосфера праздника поможет вам острее почувствовать глубокую связь с Родиной, ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу нашей любимой страны, - сказал Алексей Текслер.

Учащаяся 8-ого класса Ульяна Довбня рассказала, каково это было пожать руку главе региона и получить от него паспорт:

-Это был очень долгожданный момент. Я с нетерпением ждала этого дня. Где-то две недели назад узнала о том, что получу паспорт в правительстве, из рук губернатора. Я готовилась к этому моменту. Даже речь подготовила. Я ждала паспорт, чтобы уже пойти работать в пекарню, заниматься любимым делом.

Ульяна завоевала много наград благодаря своему голосу. Она занимается эстрадным вокалом. Среди самых весомых нагшрад - «Хрустальная капель». А еще Ульяна будущий вожатый. В свои 14 лет уже закончила курсы, чтобы работать в трудовых отрядах.

Мама Данилы Сумина, будущего военного журналиста, Олеся Казанцева рассказала, как получила приглашение на торжественное вручение: