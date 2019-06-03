В детском саду Челябинска дети и воспитатели не слышат друг друга. Проблему решит Елистратов

В Челябинске детский сад №35 на Университетской Набережной не прошел проверку регионального Роспотребнадзора по уровню шума. С проблемой поручено разбираться главе города Владимиру Елистратову и председателю городского комитета по делам образования Светлане Портье.

Во время проверки, проведенной на основании обращения общественной организации «Гражданский патруль», санинспекторы надзорного ведомства установили, что во время утренних и вечерних прогулок предельные значения шума на детских площадках садика превышены почти в полтора раза и достигают 63 дБ при норме в 45 дБ. Из-за соседства с крупной автомагистралью дети и воспитатели во время прогулок не слышат друг друга.

«Снизить звуковую нагрузку от автомагистрали в сложившихся условиях практически невозможно, ведь детский сад соседствует с крупной развязкой мостового перехода через реку Миасс у Шершневской плотины. Территория дошкольного учреждения уже огорожена шумозащитными экранами, но эти меры не помогают», - подчеркнул активист движения «Гражданский патруль» Михаил Дружинин.