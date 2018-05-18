В дни «последних звонков» в Челябинске будут дежурить дополнительные наряды полиции

В дни проведения «последних звонков» в Челябинске будут дежурить дополнительные наряды полиции. Пристальное внимание стражей порядка - к продажи несовершеннолетним алкоголя.

В период с 21 по 25 мая в образовательных учреждениях города Челябинска пройдут торжественные мероприятия, посвященные «Последним звонкам», в которых примут участие около 15 000 выпускников.

Для обеспечения охраны общественного порядка в каждом учебном заведении во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах вблизи образовательных учреждениях выставят посты ГИБДД. В городских парках и скверах города Челябинска будут дежурить дополнительные наряды полиции, а также представители добровольных народных дружин и казачеств.

«В ближайшее время с директорами и педагогами образовательных учреждений проведут дополнительные встречи, на которых будет рассмотрен вопрос о сопровождении больших групп выпускников членами родительского комитета и классными руководителями к местам празднования, а также алгоритм действий на случай возникновения нештатных ситуаций», - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Сотрудники полиции напоминают будущим выпускникам, а также их родителям: в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения, родители подростка будут привлечены к административной ответственности.

Предостерегают стражи порядка также владельцев кафе и магазинов: за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним продавец будет привлечен к административной ответственности, а в случае повторной продажи будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.