В домах жителей двух районов Челябинска может появиться зеленая вода

В домах жителей Советского и Центрального районов Челябинска может появиться зеленая вода. В случае если жидкость с зеленоватым оттенком действительно появится из крана, необходимо сразу звонить в диспетчерскую службу челябинских тепловых сетей по телефонам: 246-72-72, 246-72-73.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, беспокоится челябинцам не стоит. Вода может окраситься в зеленый цвет из-за красителя «Уранин», который, являясь органическим растворителем, абсолютно безопасен для человека, животных и окружающей среды и не оставляет осадка на поверхностях.

«Уранин» введут в сетевую воду в двух районах мегаполиса для определения мест утечек теплоносителя на трубопроводах и внутренних системах теплоснабжения. Произойдет это в период с 11 по 18 октября.