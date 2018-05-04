В двух городах Челябинской области завершается отопительный сезон. В Троицке и Озерске батареи начнут остывать 7 мая.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков подписал постановление об окончании отопительного сезона 2017-2018 в муниципалитете: радиаторы начнут остывать с 7 мая.

Согласно документу, руководителям управляющих организаций и балансодержателям зданий рекомендовано произвести отключение систем отопления в установленном порядке и перевести объекты на летний режим потребления теплового ресурса, энергоснабжения. ФГУП «ПО «Маяк», ММПКХ, ММУП ЖКХ поселка Новогорный предписано обеспечить округ горячим водоснабжением.

Как говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте администрации Озерска, ограничения коснутся всех без исключения пользователей, в том числе и учреждений социальной сферы.

Также сегодня, 4 мая, подписано постановление о завершении отопительного периода 2017 – 2018 годов в городе Троицке.

«В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов было принято решение завершить отопительный сезон. Помимо отключения отопления в жилищном фонде, подача тепла также будет прекращена в объекты здравоохранения, социально-культурного, административного и бытового назначения. По решению собственников жилых помещений отключение в жилищном фонде может быть произведено и ранее установленного срока», - сообщает пресс-служба администрации Троицка.

Отметим, что при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов будет производиться переключение на новый источник теплоснабжения жителей центральной части города – газовую котельную мощность 120 МВт, введенную в эксплуатацию в 2018 году.

Когда будет отключено отопление в Челябинске пока неизвестно. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, это произойдет тогда, когда в течении пяти дней среднесуточная температура будет держаться выше плюс 8 градусов.