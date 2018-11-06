В двух районах Челябинска до сих пор не снят карантин по бешенству

В Челябинской области в октябре 2018 года, на основании анализа данных, поступивших из лабораторий, с начала года зафиксировано 40 случаев бешенства. В целом по России зарегистрировано 186 подобных случаев.

Все случаи бешенства на Южном Урале зафиксированы в 34 населенных пунктах. Заболевание обнаружено у 25 лисиц, шести собак, четырех кошек, четырех енотовидных собак и одной коровы. В областном центре с начала года бешенство выявлено у трех собак. В двух районах Челябинска до сих пор установлены ограничительные мероприятия - карантин по бешенству животных.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области, бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга. Поражает их и вызывает тяжелые необратимые нарушения.

В случае укуса или случайного контакта с неизвестным подозрительным животным необходимо обратиться в поликлинику в антирабический кабинет. Для заражения иногда достаточно, чтобы на кожу человека попала слюна зараженного животного.