В двух районах Челябинской области новые прокуроры

В двух территориях Челябинской области новые прокуроры. Руководители сменились в Варненском и Аргаяшском районах.

Генеральный прокурор Российской Федерации назначил на должность прокурора Аргаяшского района Челябинской области старшего советника юстиции Андрея Григоренко сроком на пять лет.

«Григоренко проходит службу в органах прокуратуры Челябинской области более 17 лет, в том числе следователем, старшим следователем прокуратуры Курчатовского района Челябинска, старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области, следователем Челябинской природоохранной прокуратуры, помощником, старшим помощником прокурора Тракторозаводского района г. Челябинска, заместителем прокурора Пласта, прокурором Карабаша Челябинской области», - сообщила старший помощник прокурора по связям со СМИ Челябинской области Наталья Мамаева.

На должность прокурора Варненского района Челябинской области назначен Алексей Ковалев также сроком на пять лет.

«Ковалев проходит службу в органах прокуратуры Челябинской области более 15 лет, в том числе следователем, помощником, старшим помощником прокурора Тракторозаводского района Челябинска, прокурором и старшим прокурором, заместителем начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области», - добавила Наталья Мамаева.