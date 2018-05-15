В Екатеринбурге состоится бесплатный форум «Уральская Интернет Неделя 2018»

Эксперты Яндекса, Вконтакте, Мозгобойни, 1-С Битрикс научат предпринимателей Урала инновационным подходам к бизнесу в интернете на бесплатной выставке-форуме «Уральская Интернет Неделя 2018». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 6-ого по 7-ое июня по адресу улица Горького, 4а.

Организаторы ожидают на одной площадке более 80 экспертов, 50 компаний и 1600 участников, которые смогут поделиться друг с другом ценным опытом. Особенно это важно потому, что в первом квартале текущего года произошло долгожданное событие: рынок рекламы в интернете обошел телевидение по объему инвестиций. Однако в связи с этим конкуренция за внимание потребителей в интернете усилилась еще больше.

Бизнес-школа Web2win, агентство digital-маркетинга TitanSoft и Exponorm приглашают всех, кто связан с ведением бизнеса в интернете на VII ежегодную выставку и форум «Уральскую Интернет Неделю 2018», где как раз и поговорят, в том числе о том, как за счет инновационных решений выделиться на фоне тысяч предложений и эффективно построить продажи в онлайн.

В течение двух дней – 6 и 7 июня – пройдет 6 конференций и мастер-классы на темы: успешный старт бизнеса в интернете, продвижение в социальных сетях, инновации от онлайн-сервисов, поисковое продвижение и контекстная реклама, финансы и юридические тонкости, сокращение затрат и аналитика.

Приятным бонусом для участников станет практический мастер-класс «Социальные сети для малого бизнеса» от основателя сообщества «Практика SMM», автора статей на Лайкни.ру и Websarafan, спикера «Сурового Питерского SMM» Сергея Федюнина. Он пройдет в рамках «Уральской Интернет Недели» 8 июня.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация: количество мест ограничено. Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно на сайте. На мастер-класс Сергея Федюнина необходима отдельная регистрация. Кроме того, организаторы форума обещают всем участникам подарки от партнеров.

Мероприятие проходит при поддержке Екатеринбургского центра развития предпринимательства.