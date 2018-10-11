В Емажелинске открыли детсад, реконструированный при поддержке губернатора

Детский сад №1 в Еманжелинске (Челябинская область) вновь распахнул свои двери для малышей после реконструкции, проведенной в рамках программы «Реальные дела» и проекта «Новая школа».

Здание было введено в эксплуатацию в мае 1952 года, а детский сад размещается в нем с 1964 года. В 2007 году в здании была проведена внутренняя реконструкция. В 2018 году на ремонт детского сада было выделено более 2 миллиона рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, на выделенные средства в учреждении заменили старые деревянные окна на пластиковые, отремонтировали входные двери и пол, покрасил и реконструировали фасад здания. Благоустройство коснулось и прилегающей территории: была уложена тротуарная плитка, отремонтированы три уличные веранды.

Оценить комфорт обновленного детского сада предстоит 128-ми малышам в возрасте от года до 7 лет. Благодарность губернатору за выделенные средства от имени детей, родителей и персонала детского сада выразила заведующая Ирина Максимова. «Все мы – родители, дети, персонал сада – очень рады проведенному ремонту и благодарим губернатора за такую помощь и внимание к вопросам образования и нашим детям», – отметила Ирина Максимова.

На сегодня Челябинская область входит в десятку лучших регионов страны по количеству мест в дошкольных образовательных учреждениях. Согласно Указу Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет.

«Указ Президента РФ Владимира Владимировича Путина по обеспечению местами в детских садах ребят в возрасте от 3 до 7 лет на территории региона выполнен», - подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Строительство и реконструкция дошкольных учреждений на Южном Урале бцдет продолжена и дальше. Планируется создавать места в дошкольных учреждениях для детей до трех лет, подчеркнул губернатор.

В сегодняшний момент охват малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием в регионе составляет 60%: из 43 муниципалитетов в 23 нет проблем с устройством детей в сад в любом возрасте.

В настоящее время на выделенные из областного бюджета средства ведется строительство пяти детских садов в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенском. Окончание работ и ввод дошкольных учреждений в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Программа «Реальные дела» была инициирована губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в 2016 году для социально-экономического развития муниципалитетов. Ее поддержала партия «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области. Деньги были направлены на решение наиболее острых проблем, связанных с благоустройством, газификацией, ремонтом дорог. В 2016 году из областного бюджета было выделено более одного миллиарда рублей, в итоге удалось реализовать более 5 тысяч проектов.

По поручению Бориса Дубровского в 2018 году реализация программы продолжается. На решение первоочередных проблемных вопросов всем муниципальным образованиям из областного бюджета выделено более 500 млн рублей. Средства пойдут на благоустройство территорий, ремонт дорог, строительство новых котельных и газификацию, реконструкцию социальных учреждений, а также приобретение новой техники. Всего в 2018 году планируется выполнить более 350 «реальных дел» в сфере благоустройства, образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, строительства, инфраструктуры.