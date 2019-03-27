В энергосбытовых офисах МРСК Урала установят систему электронных очередей

Система электронной очереди будет установлена в крупных энергосбытовых офисах компании «МРСК Урала» в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, специалисты компании уже установили электронную систему в крупнейшем офисе города Челябинска, расположенном по адресу: ул. Цвиллинга, 60.

В ближайшее время терминалы электронной очереди также появятся в энергосбытовых офисах Копейска, Миасса и Златоуста, а также в головном офисе Металлургического отделения Челябинска, расположенном по адресу: ул. Социалистическая, 36а.

Оборудование офисов системой электронной очереди позволит осуществлять прием граждан по талонам, что упорядочит взаимодействие и сократит время ожидания. Как отмечают специалисты, организованная очередь позволяет отслеживать количество посетителей и вовремя добавлять дополнительные рабочие места или выполнять переадресацию. Это способствует повышению эффективности и производительности труда, возрастает скорость обслуживания, сокращается время ожидания.

Установка электронного сервиса – очередное мероприятие по повышению качества обслуживания потребителей. После переезда энергосбытовых офисов компании в новые помещения постоянно ведется работа по созданию комфортных условий для посетителей. Так, с января был увеличен график работы крупных офисов в Челябинске и Копейске до 19 часов каждую вторую и третью неделю месяца по вторникам и средам для возможности посещения потребителей в удобное вечернее время.

Напомним, что в январе произошла смена адресов энергосбытовых офисов компании. ОАО «МРСК Урала» отказалась от аренды офисов компании ПАО «Челябэнергосбыт», в связи с введенной процедурой банкротства бывшего гарантирующего поставщика. Данная мера была предпринята для того, чтобы исключить возможные негативные последствия для потребителей, связанные с введением ограничительных мер в отношении ПАО «Челябэнергосбыт».