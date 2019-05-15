В этом году Челябинск ждут реальные дела на 295 миллионов

В этом году на реализацию программы «Реальные дела» в Челябинске, которая финансируется из средств областного бюджета, будет потрачено 295 миллионов рублей. Об этом сегодня, 15-го мая, рассказала первый заместитель главы города Наталья Котова.

«По этой программе мы запланировали провести в Челябинске те мероприятия, которые невозможно провести по программе «Формирование комфортной городской среды». Это ремонт покрытий тротуаров и лестниц, подсыпка и выравнивание проездов и тротуаров, грейдирование дорог в городских поселках», - сообщила Наталья Котова.

Она отметила, что этой программе можно произвести также ряд работ по ремонту уличных объектов дорожной сети.

Кроме того, «Реальные дела» этого года предусматривают масштабную замену окон в образовательных учреждениях Челябинска (на эти цели планируется потратить 75 миллионов рублей), санитарную обрезку деревьев на школьных территориях и их озеленение.