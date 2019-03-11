В этом году Ильменский фестиваль пройдет в конце июня

В этом году всероссийский Ильменский фестиваль авторский фестиваль пройдет в Челябинской области в непривычное время - с 28-го по 30-е июня.

Как отмечают организаторы, главной причиной переноса сроков проведения 43-й Ильменки со вторых выходных июня на конец месяца являются погодные условия: к этому времени обещают больше тепла и меньше дождей.

Кроме того, поклонникам бардовской песни из Сибири будет удобнее совместить посещение Ильменки с Грушинским фестивалем, который состоится в первые выходные июля.

Главным событием Ильменского фестиваля, который пройдет на территории ГЛК «Солнечная долина», традиционно станут конкурсы авторской песни под руководством известных представителей жанра среди юных и взрослых исполнителей.

В прошлые годы почетными гостями и членами жюри фестиваля были Юрий Визбор, Александр Городницкий, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Виктор Третьяков. Традиционный участник Ильменки - народный артист России Олег Митяев.