В Фершампенуазе звучали стихи во славу русского оружия

В "столице" Нагайбакского района отпраздновали юбилей - 205 лет со дня взятия Парижа войсками антинаполеоновской коалиции. Активное участие в решающем штурме в марте 1814 года принимали южноуральские казаки.

К этой дате жители села Фершампенуаз приурочили культурно-патриотическое мероприятие. Здесь в прошедшие выходные состоялся районный библиотечный фестиваль, на который нагайбаки пригласили челябинских поэтов.

Исторической победе жители райцентра Нагайбакского района придают особое значение, даже свое село они назвали в память о взятии французского города Фер-Шампенуаза - он пал 25 марта 1814 года. А спустя неделю капитулировал Париж, такой населенный пункт тоже есть на карте района. В честь своих славных предков местные энтузиасты в центре села несколько лет назад установили монумент с фамилиями героев войн 1812-14 годов.

Выступая перед библиотекарями и читателями, поэты Елена Сыч и Григорий Егоркин рассказали о себе, а также о сборнике "Антология современной уральской поэзии". Книга вышла в Челябинске минувшей осенью и уже в январе этого года стала лауреатом престижной Бажовской литературной премии. Один экземпляр антологии гости передали в дар центральной районной библиотеке.

Заключительными "аккордами" творческой встречи стали читка исторической пьесы "Хроника забытого острова" челябинского драматурга Егора Черлака и возложение цветов к монументу нагайбакским казакам. Здесь тоже не обошлось без рифмованных строк: у памятника прозвучало стихотворение известного командира народного ополчения Донбасса Алексея Мозгового "Неплохо в мае умереть". Как известно, Мозговой, командовавший казачьими подразделениями, был еще и поэтом. Он, будто напророчив себе беду, погиб в мае 2015 года.

Известный нагайбакский краевед Александр Тептеев уточнил степень участия своих земляков в боях двухвековой давности:

- В Отечественной войне 1812 года приняли участие казаки Нагайбацкой станицы в количестве 35 человек. В 1811 году на пополнение 1-го и 2-го казачьих полков, которые воевали против турок в составе Молдавской армии, было направлено 330 казаков Оренбургского казачьего войска, 35 из них были из Нагайбакской станицы. Они вошли в состав армии Чичагова, которая в конце 12-го года била отступавшего Наполеона.

В Заграничном походе 1813-1814 годов в составе Атаманского полка был один наш обер-офицер. В составе 3-го отдельного казачьего полка, который принимал участие в штурме пригорода Парижа, были 131 казак, один урядник и один офицер. Все казаки 3-го полка получили медали за взятие Парижа. На сегодняшний день, благодаря работе в Уфимском архиве, мы установили фамилии 116 казаков Нагайбакской станицы, но участвовало в войне, конечно, больше. Имена остальных еще предстоит найти.