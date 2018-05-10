В городах Челябинской области продолжают отключать отопление. Вслед за Троицком и Озерском отопительный сезон завершен в Верхнем Уфалее. Челябинцы пока изнывают от жары в своих квартирах.

Сегодня, 10 мая, в Верхнем Уфалее официально завершается отопительный сезон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

«В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации, на основании постановления администрации Верхнеуфалейского городского округа, завершить отопительный период 2017-2018 годов 10 мая 2018 года», - говорится в сообщении.

Ранее об завершении отопительного сезона объявили власти Троицка и Озерска.

В Челябинске отопление до сих пор не отключают. Горожане жалуются на жару в челябинских квартирах.

При этом в понедельник, 7 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации города градоначальник Евгений Тефтелев заявил, что дан отсчет дням до завершения отопительного сезона.

«В течении пяти дней средняя температура воздуха не должна опускаться ниже плюс 8 градусов», - сказал Евгений Тефтелев.