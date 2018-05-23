В ГУ лесами региона не согласны с обвинениями ОНФ в занижении площади лесных пожаров

Главное управление лесами Челябинской области не согласно с обвинениями ОНФ в занижении площади лесных пожаров. Начальник ведомства Виктор Блинов прокомментировал ситуацию с распространением, по его словам, недостоверной информации.

«Людей вводят в заблуждение. Речь идет о проверке, о которой не направлялись уведомления ни в главное управление лесами Челябинской области, ни в Красноармейское лесничество, где она и проходила», - заявил Виктор Блинов.

Он отметил, что, безусловно, могут быть статистические ошибки, но не в такое количество раз, о котором заявляет представитель ОНФ.

«Определить площадь пожара – это непростой процесс: необходимо пробираться в чащу леса, иногда в болотистую местность, где пройти с измерительными приборами ровно по границе пожара невозможно, поэтому определенная погрешность допускается даже нормативно-правовыми актами», - подчеркнул начальник ГУ лесами региона.

Виктор Блинов указал на то, что всю статистику по пожарам постоянно контролируют специалисты федеральной диспетчерской службой ФБУ «Авиалесоохрана». При выявлении расхождений по площади более 30-ти процентов субъекту РФ указывают на необходимость верификации данных о площадях лесных пожаров. В настоящее время в адрес ГУ лесами таких указаний не поступало.

«Мы запросили у регионального отделения Общероссийского народного фронта и департамента лесного хозяйства по УрФО подробную информацию о проведенной проверке и ее результатах, так как никаких сведений в главное управление лесами до сих пор не поступало ни от одного из проверяющих. После того, как мы получим информацию, сможем уже детально проработать информацию по каждому пожару», - отметил Виктор Блинов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», эксперты ОНФ заявили, что площадь лесных пожаров в Челябинской области занижена. Регион, по их утверждению, оказался не готов к пожароопасному сезону.

Представители Общероссийского народного фронта сообщили СМИ о том, что направили руководству Челябинской области информацию о занижении официальной статистики площадей лесных пожаров и недостаточных мерах по пожаротушению в регионе.

Общественники также рассказали о возможных причинах неготовности субъекта к пожароопасному сезону.

По мнению экспертов Народного фронта, Челябинская область оказалась не готова к пожароопасному сезону из-за отсутствия межведомственного взаимодействия по организации пожарной безопасности, недостаточного контроля, несвоевременного привлечения и использования подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований.

«В состав оперативных штабов не были включены представители государственных органов, имеющие полномочия по организации мероприятий и обеспечению контроля по предупреждению и ликвидации лесных пожаров», - заявили в ОНФ.