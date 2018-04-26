В ГУФСИН России по Челябинской области наградили представителей СМИ

В ГУФСИН России по Челябинской области сегодня, 26-го апреля, наградили представителей СМИ, которые оказывают различного рода поддержку в объективном освещении деятельности УИС региона и формировании положительного имиджа уголовно-исполнительной системы.

С приветственной речью к представителям прессы обратился начальник регионального ГУФСИН Виктор Брант. Генерал поблагодарил журналистов за готовность и стремление объективно информировать жителей области о процессах, происходящих в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, за добросовестное и качественное предоставление социально-значимых информационных материалов.

По результатам работы были отмечены директор телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» Сергей Гордиенко и редактор Ольга Маякова, корреспондент информационной программы «Телефакт» телеканала «Восточный экспресс» Алена Павлова, корреспондент программы «Новости» 31 канала Мария Полевщикова, корреспондент информационного агентства «Урал-Пресс-Информ» Евгения Иванова.

Наград удостоились сразу несколько представителей телекомпании ОТВ - продюсер отдела информации Константин Гришенков, продюсер отдела спецпроектов Инесса Ким и руководитель программного отдела Ольга Казанцева (региональное управление ФСИН России тесно сотрудничает с творческим коллективом телеканала ОТВ на протяжении многих лет). С мая 2013 года в эфир выходит информационный проект – еженедельная программа о деятельности региональной службы исполнения наказаний «Зона особого внимания».

Представителям СМИ вручили благодарственные письма с символикой уголовно-исполнительной системы Челябинской области, ценные подарки и цветы. После награждения сотрудники пресс-службы ГУФСИН обсудили с коллегами из региональных средств массовой информации вопросы взаимодействия в рамках круглого стола.

Интересно, что 23-го апреля в России праздновали День работников пресс-служб УИС. Труд этих специалистов очень важен: они осуществляют взаимодействие уголовно-исполнительной системы со средствами массовой информации, выполняют ответственные задачи по информационному сопровождению деятельности территориальных органов и образовательных учреждений ФСИН России, способствуют повышению авторитета УИС.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области