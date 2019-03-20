В исправительной колонии Копейска мужчины много и хорошо шьют

В исправительной колонии №11 Копейска (Челябинской области) вырастет число шьющих осужденных мужчин – вчера, 19 марта, здесь торжественно открыли третий швейный цех.

Красную ленточку перерезали начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Виктор Брант и экс-начальник колонии полковник внутренней службы Владислав Камалов.

Новый производственный участок позволит дополнительно трудоустроить сорок человек, имеющих соответствующую квалификацию. Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН региона, для обеспечения стабильной работы данного направления в ИК-11 организовано профессиональное обучение осужденных по основным профессиям швейного производства.

«Несмотря на то, что швейное производство на территории режимного учреждения только набирает обороты, объем заказов у нас уже настолько большой, что возникла необходимость открытия дополнительного цеха. С этой целью было реконструировано административное здание, в котором когда-то располагался штаб. Теперь все три этажа отданы швейному производству», - рассказал начальник отдела воспитательной работы с осужденными ИК-11 майор внутренней службы Олег Воробей.

На первом этаже нового производственного участка находятся складские помещения, на втором - пошивочный цех и склад готовой продукции. Третий этаж оборудовали под склад фурнитуры и тканей, также здесь обустроен раскройный цех.

Всего в пошивочном цехе установлено 25 швейных машин, а также четыре спецмашины: пуговичная, петельная и два оверлока. Сорок трудоустроенных осужденных работают в две смены.

«Каждый, кто работает на производстве в колонии, к своим обязанностям относится добросовестно, потому и растет количество заказов. Многие заказчики обращаются к нам по несколько раз», - отметил Олег Воробей.

Среди основных заказчиков ИК-11 - промышленные государственные предприятия и частные фирмы. В настоящее время швейный цех №3 выполняет заказ коммерческой фирмы по пошиву спецодежды «Дамаск», «Спектр», «Трасса». Общий объем заказа - три тысячи единиц. До конца марта все три вида спецодежды должны быть пошиты.

В дальнейшем предусмотрено увеличение объемов производства.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области