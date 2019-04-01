В исправительной колонии Магнитогорска настоящий цирк

В ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области приехал цирк зверей. В программе - более 60 животных и птиц, калейдоскоп хвостатых, пернатых и лохматых.

С целью организации полезной занятости свободного времени осужденных, проведения воспитательных и культурно-массовых мероприятий в клубе жилой зоны №1 учреждения состоялись гастроли цирка зверей «Аливрувер». Осужденные окунулись в фантазии экзотики и красоты, удивительного мира животных и рискованных трюков под руководством заслуженной артистки России Юлии Филатовой-Клыковой. Об этом сообщает пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области.

Осужденные наблюдали за гигантскими питонами и дрессированными собачками. Также в программе принимали участие отважные дрессировщики, пластичные эквилибристы, воздушные бесстрашные гимнасты, акробаты на дорожке и ловкие жонглеры. Украшением цирковой программы стали артисты шоу-балета.