В Каслинском районе вспышка менингита

В Каслинском муниципальном районе Челябинской области отмечен значительный рост заболеваемости менингококковой инфекции. Чтобы избежать эпидемии и летальных исходов, необходимо в короткие сроки провести вакцинацию детского населения.

В 2017 году впервые после 13-летнего отсутствия в районе было зарегистрировано 4 случая менингококковой инфекции, показатель превысил среднеобластной и составил 12,3 на 100 тысяч населения. На долю Каслинского района пришлось 22% от всех случаев менингококковой инфекции в Челябинской области в прошлом году.

Неблагополучная ситуация сохраняется и в 2018 году. Зарегистрирован еще 1 случай генерализованной формы менингококковой инфекции у ребенка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадора, значительный рост заболеваемости и формирование очаговости свидетельствует о развитии эпидемического неблагополучия на данной территории и требует проведения дополнительных профилактических мер, в том числе вакцинации по эпидемическим показаниям.

Вакцинации подлежат, в первую очередь, дети в возрасте до 8 лет, у которых данная инфекция чаще протекает в тяжелой форме с осложнениями, вплоть до летальных исходов, и студенты высших и средний учебных заведений.

Главный санитарный врач по Челябинской области поручил до 1 июля 2018 года организовать на территории Каслинского района вакцинацию против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям детей в возрасте с 1 года до 8 лет включительно, учащихся первых двух курсов ГБПОУ Каслинского промышленно-гуманитарного техникума, а также воспитанников детских социальных учреждений с 1 года до 17 лет включительно.