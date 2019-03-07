В Катав-Ивановске начал разрушаться аварийный дом

В Катав-Ивановске (Челябинская область) начал рушить аварийный дом на улице Стройгородок. Об этом заявляют активисты «Гражданского патруля», к которым сегодня, седьмого марта, вновь обратились жители проблемного строения. Жильцы рассказали, что из кладки высыпались кирпичи.

«Люди боятся оставаться в доме, потому что он трещит по швам и может рухнуть в любой момент», - отмечают общественники.

В «Гражданском патруле» сообщают, что три неблагоустроенных дома на улице Стройгородке не имеют канализации. Есть всего один холодный туалет на улице, добраться до которого совсем не просто. Шиферной крышей по документам покрыты все три строения, однако по факту - лишь два. Из домов вываливаются кирпичи, рушатся крыша и фундамент. При этом ежемесячно жильцам приносят счета за несуществующие мусорные контейнеры, мифического дворника и «уборку» снега.

«По улице Стройгородок, город Катав-Ивановск, признаки аварийности имеет один дом, №3. Для его признания ветхоаварийным администрация Катав-Ивановского городского поселения проводит работу по инженерно-техническому обследованию указанного дома. Обязанность по проведению капремонта возложена на регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области. По результатам проведенного министерством экологии Челябинской области конкурса вывоз твердо коммунальных отходов производит МУП «Комритсервис» (Сатка). Все платежи за предоставление коммунальных услуг начисляются в соответствии с действующим законодательством РФ», - написали общественникам представители администрации.

В свою очередь руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов заметил, что речь уже не о капитально ремонте, а о чрезвычайной ситуации в Катав-Ивановске.

«В любой момент могут погибнуть люди, поэтому медлить нельзя», - подчеркнул общественник.

Фото предоставлено «Гражданским патрулем»