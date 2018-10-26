В Челябинске теперь можно найти «островок безопасности» в салонах продаж «Билайн»

Потерялся, но не растерялся: советы для родителей от «Лиза Алерт» и «Билайн».

Город таит в себе много опасностей, и не всегда их можно предугадать, особенно когда речь идет о маленьких детях. Однако в силах родителей грамотно подготовить ребенка и снабдить его информацией на случай непредвиденной ситуации — например, если он отстал от взрослых и потерялся в торговом центре. Что же в первую очередь нужно знать малышу? На какие вопросы необходимо знать ответы? Куда пойти, если он потерялся?

Существует ряд простых правил, выполняя которые можно предотвратить беду, а если ребёнок потерялся, то сократить время поиска в несколько раз!

Помимо этих правил следует помнить еще о том, что в каждом городе России теперь можно найти «островок безопасности» в салонах продаж «Билайн», который приютит любого, кто потерялся. Такие места появились благодаря инициативе «Лиза Алерт» и «Билайн». В 2018 году количество салонов связи «Билайн» увеличилось вдвое — а значит, найти «островок безопасности» очень легко - по яркой черно-желтой полосатой вывеске.

Все сотрудники салонов прошли специальные тренинги и готовы оказать необходимую помощь как заблудившемуся ребенку, так и взрослому с признаками потери памяти, а также сообщить о найденном человеке близким, в полицию или отряду «Лиза Алерт». До тех пор, пока за посетителем не приедут родные или специальные службы, он сможет оставаться в магазине под наблюдением внимательных сотрудников.