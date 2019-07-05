В Копейске для взрослых и детей распахнет свои двери изумрудный город

В Копейске (Челябинская область) в это воскресенье, седьмого июля, состоится юбилейный V фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город», посвященный Дню семьи, любви и верности.

Герои русского фольклора соберутся в гостях у хранителя Южного Урала - царя Семигора. Фестиваль пройдет в сказочной деревне «Горка».

Мероприятие состоится при поддержке министерств экологии и культуры Челябинской области. Большой семейный выходной областного масштаба порадует насыщенной развлекательной программой: выступлениями творческих коллективов, ярмаркой hand-made-мастеров, фотозонами, ремесленными, творческими и кулинарными мастер-классами. Самые юные гости смогут проявить сноровку в «Забеге малышей».

На празднике можно будет встретить сказочных героев из разных уголков страны. Гости фестиваля смогут познакомиться с Водяным Царем из Ивановской области и уральской Хозяйкой Медной горы, поздороваться за руку с вятским Иваном-Царевичем и оценить очарование Елены Прекрасной из Курганской области.

Поговорить о звездах и судьбах можно будет с настоящим астрологом, а любители экзотики наверняка оценят этнопрограмму в индейской деревне. Также гостей фестиваля ждут интерактивно-познавательный квест «Сказки России» и гигантский пирог, испеченный в честь первого юбилея фестиваля Баба-Ягой (по словам организаторов, пирог будет совсем чуть-чуть меньше ее избушки).

Самых активных участников ждут призы и благодарности от минэкологии.

Вход на фестиваль, который научит верить в чудеса, свободный для всех желающих.

Изумрудный город появится по адресу: улица Проспект Победы, 49-А (поворот на пески). Начало - в 12 часов.