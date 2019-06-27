В Копейске осужденные осваивают популярную профессию оператора ЭВМ

В исправительной колонии №11 Копейска (Челябинская область) осужденных начали учить новой специальности «Оператор ЭВМ».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН России региона, по окончании курса обучающиеся получат сертификаты челябинского монтажного колледжа.

Обучение проходит в классах профессионального училища №230, расположенного на территории исправительного учреждения. Расширить свои знания, овладеть новой, интересной и перспективной профессией смогут 37 человек, которые разделены на три учебные группы.

Так как профессиональная подготовка по специальности «Оператор ЭВМ» проходит по программе челябинского монтажного колледжа, в качестве преподавателей привлечены сотрудники данного учебного заведения.

Продолжительность учебной программы составляет 180 часов, она рассчитана на два с половиной месяца. Затем студентам предстоит выдержать экзамены, в случае успешной сдачи которых они смогут получить сертификат государственного образца. В нем не будет указано, что курс пройден в исправительной колонии.

Проект реализует общественная организация – благотворительный фонд «Прикосновение к жизни», руководитель которого Ольга Черепанова также является членом Общественного совета при ГУФСИН области.

«Выбор пал именно на это исправительное учреждение потому, что здесь отбывают наказание осужденные впервые. Я считаю, что после выхода на свободу им особенно важно найти себя в профессиональной жизни и избежать возвращения за решетку», - рассказывала инициатор проекта.

В настоящее время профессиональная подготовка осужденных в ИК-11 ведется по нескольким рабочим специальностям – таким, как «Сварщик», «Токарь», «Слесарь-инструментальщик», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», «Швея» и многим другим, востребованным как на производстве в исправительном учреждении, так и на межрегиональном рынке труда.

Руководство ГУФСИН Челябинской области уделяет большое внимания вопросам профессионального обучения и последующего трудоустройства осужденных, поэтому поддержало инициативу общественной организации.