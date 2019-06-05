В мае в Челябинской области 823 пары не поверили, что будут друг с другом век маяться

В Челябинской области в мае этого года 823 влюбленные пары не поверили, что жениться в последнем месяце весны – плохая примета и что им теперь предстоит маяться друг с другом всю жизнь. В мае 2018-го года таких смельчаков оказалось еще меньше – 780 женихов и столько же невест.

Рождение майских семей зарегистрировали органы ЗАГС региона, констатировав, что май оказался самым «бедным» на свадьбы месяцем 2019-го года, а март - самым «богатым» (в первый месяц весны узами Гименея себя связали тысяча 626 пар).

За пять месяцев этого года в Челябинской области появилось шесть тысяч 194 новых ячеек общества - чуть меньше, сколько и за аналогичный период 2018-го.

По данным госкомитета по делам ЗАГС региона, в мае 2019-го года развелись тысяча 273 пары (в мае 2018-го – тысяча 417). Пик расторжений браков пришелся, как и в случае с их заключениями, на март – в первом месяце весны с супружеской жизнью попрощались тысяча 407 пар.

Всего за пять месяцев этого года на Южном Урале было оформлено шесть тысяч 560 разводов, то есть распалось на 366 семей больше, чем было создано. За аналогичный период прошлого года разрыв между бракосочетаниями и разводами оказался более скромным. Тогда ячеек общества распалось на 213 больше, чем появилось.