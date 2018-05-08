В Магнитогорск – за опытом

В зале заседаний Магнитогорского городского Собрания прошла встреча Палаты городских округов Совета муниципальных образований Челябинской области.

«Это площадка для обсуждения актуальных вопросов развития территорий», - определил задачи заместитель губернатора области–руководитель регионального аппарата и правительства Евгений Голицын.

Приветствуя собравшихся, спикер Собрания Александр Морозов кратко рассказал, чем живёт Магнитогорск. Главы городов с интересом узнавали о любопытных фактах истории, достижениях последних лет, планах на ближайшее время.

Одним из актуальных вопросов повестки дня стал вопрос взаимодействия местных властей и областного правительства по развитию и функционированию учреждений здравоохранения.

Переданные в региональное подчинение больницы и поликлиники продолжают работать в прежнем режиме. Однако руководители муниципалитетов назвали немало проблем. Что останется на местах вместо управлений здравоохранения? Кто будет решать кадровые вопросы? Если дорогостоящее оборудование выйдет из строя, как и где жители будут получать высокотехнологическую помощь?

На эти и другие вопросы постаралась ответить представитель областного министерства здравоохранения Ирина Онищенко. В частности, она заверила, что в городах будут работать территориальные отделы создаваемого государственного казенного учреждения здравоохранения. Штаты и функционал разрабатываются.

Участники заседания поддержали инициативу создания рабочей группы по выработке механизма взаимодействия администраций городов и минздрава. Председатель Палаты городских округов, глава Кыштыма Людмила Шеболаева тут же составила список желающих войти в ее состав.

Еще одной насущной темой стал переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями по оказанию услуг ЖКХ. Федеральный закон дал жителям такое право. Но пока неясно, какие функции останутся у управляющих компаний, кто будет контролировать качество услуг, как будет производиться начисление оплаты за общедомовые нужды.

Докладчик по этому вопросу заместитель начальника областной жилищной инспекции Элла Никитина пообещала организовать ряд разъяснительных семинаров.

Очень заинтересовал собравшихся магнитогорский опыт борьбы с незаконными вывесками и рекламой. «С прошлого года выдано 2513 предписаний о восстановлении фасадов и приведении вывесок в соответствие с нашими требованиями. На сегодняшний день в 1447 случаях предприниматели уже выполнили предписания, осталось 1066», - рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Илья Рассоха.

«Магнитогорск – единственный город, который выиграл суды у сети магазинов «Красное и Белое», - акцентировал Александр Морозов. – Несколько лет назад мы писали письмо владельцу сети с просьбой не портить внешний архитектурный облик Магнитогорска красно-белыми панелями. Но он нам даже не ответил. Теперь всё решается в суде. И он встаёт на нашу сторону!»

Проблемы внешнего вида зданий, засилья безвкусной рекламы актуальны для всей страны. Поэтому глав городов интересовало буквально всё: от разработки местных нормативных правовых актов, выпуска обучающих буклетов для предпринимателей… и до судебной практики.

Главный архитектор Челябинска Николай Ющенко отметил, что «настоящая война за чистоту зданий идет во всех городах». Для областного центра, готовящегося встречать саммиты ШОС и БРИКС, это особенно злободневно. И опыт Магнитогорска может быть очень ценным.