В Магнитогорске центр «Материнство» из тесного помещения переехал в просторное здание

В конце минувшей недели благотворительный фонд «Металлург» раскрыл двери просторного светлого помещения для центра «Материнство» в Сиреневом проезде Магнитогорска. Работницы ММК теперь будут готовиться к материнству в комфортных условиях.

Открывать центр «Материнство» приехал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, который высоко оценил отремонтированное помещение и те условия, в которых женщинам предстоит готовиться к предстоящим родам.

«Поздравляю будущих мам с новосельем и желаю счастливого материнства, - отметил Павел Шиляев. – Еще хочу поблагодарить сотрудников благотворительного фонда «Металлург» за их благородный труд».

В этом году благотворительному фонду «Металлург» исполняется 30 лет. Несколько лет назад на базе фонда стартовала программа медико-социального сопровождения семьи. Если ранее центр будущих мамочек ютился в очень неудобном помещении из нескольких комнат, то теперь для женщин сотрудники фонда нашли более современное и просторное помещение.

Ежемесячно в центре бесплатно наблюдаются более 150 женщин со сроками беременности от 30 недель. В распоряжении будущих мамочек комфортная зона отдыха, кабинеты релаксации и процедур, лечебно-физкультурный кабинет. На сегодня беременные женщины проходят занятия с психологом. Сейчас центр «Материнство» готовит к родительству не только будущих мам, но и пап.

Высоко оценили деятельность центра «Материнство» московские гости. Вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов поздравил участников новоселья от имени президента Лео Бокерия и сообщил о готовности Лиги к сотрудничеству в образовательной сфере не только до родов, но и в рамках патронажной службы.