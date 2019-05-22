В Магнитогорске чествовали лучших студентов

В педагогическом колледже Магнитогорска прошел Парад победителей, на который собрались 400 лучших учащихся и их наставников.

Ежегодная церемония проходила уже в четвертый раз и была посвящена 90-летию Магнитогорска.

Поздравить и наградить одаренных ребят пришли члены попечительского совета, депутаты Законодательного Собрания области, Магнитогорского городского Собрания, меценаты и добрые друзья педколледжа.

Лучшие в учебе, победители в Международном движении WorldSkills и призёры всероссийских и региональных олимпиад получили ценные призы от депутата МГСД, заместителя генерального директора ММК по производству, члена попечительского совета колледжа Олега Ширяева.

Он, кстати, оказал помощь в создании уникального по техническому оснащению Центра оперативной печати. Работают там учащиеся, а изготовленная полиграфическая продукция будет по качеству достойна широкого применения в городе.

Депутаты Собрания Евгений Плотников, Марина Сергеева и Сергей Ушаков отметили лучших ребят за участие в волонтерском движении, спортивной жизни города и области, в творческих конкурсах.

Призы и заслуженные награды получили 130 учащихся. Для них, а также для гостей праздника был дан концерт, подготовленный собственными силами.